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США окажут содействие Украине в дальнейших поставках вакцины против COVID-19.

Как передает УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Одессе заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

Как отметила Квин, помощь нашей стране в борьбе с пандемией коронавируса - продолжение многолетнего сотрудничества правительств США и Украины в борьбе с другими заболеваниями, в частности, СПИД/ВИЧ, туберкулез и другое.

«Примерно месяц назад президент США Джо Байден объявил, что правительство США за свой счет приобретет еще 500 млн доз Pfizer/BioNTech и передаст их COVAX, чтобы раздавать ее другим странам в мире», - сказала Квин, добавив, что Украина является одним из получателей указанного препарата.

По словам дипломата, помимо получения вакцины, очень важно обеспечить надлежащую транспортировку и хранение вакцины.

Квин также подчеркнула, что США - крупнейший донор международной программы по производству и централизованной закупке вакцин COVAX, и на эти цели выделены 4 млрд долл.

 
ForUm

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