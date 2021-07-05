Все члены СНБО поддержали введение санкций в отношении Дмитрия Фирташа и Павла Фукса. Как передает Укринформ, об этом в интервью программе «Первые лица» на 24 канале рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

«Я могу сказать, что когда было последнее голосование в отношении Фирташа, Фукса, у нас никто не проголосовал против. И, кстати, никто не водержался», - подчеркнул Данилов.

Глава Совбеза пояснил, что в состав Совета нацбезопасности и обороны входят 23 человека и на самом деле между членами СНБО иногда возникают ожесточенные дискуссии, поскольку участниками Совета являются люди с опытом, с юридическим образованием.

Данилов также подчеркнул, что листы голосования являются документами, которые длительное время хранятся, и со временем можно будет увидеть кто как голосовал. Вместе с тем он опроверг утверждение о том, что санкции могут вводиться только за террористическую деятельность.

«Это полная чушь», - отметил Данилов.

Напомним, 24 июня президент Владимир Зеленский подписал указ о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня ввести санкции против 540 компаний и 538 человек - на три года и бессрочно.

Президент ввел в действие анонсированные ранее санкции против Павла Фукса и Дмитрия Фирташа.