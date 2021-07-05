Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины выплатило единовременную денежную помощь 33 украинцам в размере 100 тысяч гривень каждому, которые оказались в плену в разные годы с начала вооруженной агрессии РФ против Украины - с 2014 года и были освобождены, передает Укринформ.

Отмечается, что бюджетные средства в размере 3,3 млн гривень перечислены на лицевые счета 33 граждан из 57, которые на заседании 3 июня были признаны Межведомственной комиссией лишенными свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины.

После поступления необходимых документов в Минреинтеграции, указанную выше материальную помощь получат еще 24 украинца, освободженные из плена ранее, заверили в министерстве.

Также Минреинтеграции продолжает работу по упрощению механизма предоставления помощи гражданам, пострадавшим от вооруженной агрессии Российской Федерации (незаконно осужденным, военнопленным).