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Украинский альпинист Анатолий Мрачковский погиб в Грузии в пятницу, 2 июня, во время спуска после восхождения на вершину Тетнульд, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Федерацию альпинизма и скалолазания Киева «.

«Анатолий был вертолетом доставлен в местную больницу города Местия, где, к сожалению, врачи констатировали его смерть ... Сейчас предпринимаются усилия, чтобы как можно быстрее доставить тело Анатолия на родину из Грузии», - говорится в сообщении.

Восхождение проходило в рамках учебно-тренировочных сборов, которые проводила Федерация альпинизма и скалолазания Киева. В то же время в Федерации отметили, что Мрачковский не первый раз участвовал в таких сборах, а также самостоятельно ходил в горы с друзьями, покорил много вершин в разных странах мира, а также в украинских Карпатах.

Альпинист погиб в результате срыва на снежном склоне на высоте 3400 м.

Вершина Тетнульд высотой 4852 метра находится в Грузии, в Сванетии, в отроге Главного Кавказского хребта.

 
ForUm

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