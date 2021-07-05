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В городе Белосток, на северо-востоке Польши, 41-летнего гражданина Украины в пятницу, 2 июля, задержали по подозрению в убийстве 48-летнего соотечественника.

В понедельник суд в Белостоке арестовал подозреваемого на три месяца, ему грозит пожизненное заключение, передает Укринформ со ссылкой на Kurier Poranny.

Как отмечается, трагическое событие произошло в доме, где проживали иностранцы, в частности украинцы и белорусы, работавшие на стройке.

По предварительной информации, во время застолья один мужчина во время спора с другим схватил нож и нанес ему несколько ударов в шею, голову, плечи. От полученных ранений мужчина умер на месте.

Полиция, прибывшая на место происшествия по вызову, сначала не обнаружила убийцу на месте преступления. Спустя некоторое время его нашли неподалеку, в кустах, где он спрятался.

В воскресенье 41-летнему мужчине прокуратура выдвинула обвинение в убийстве, а в понедельник он был временно арестован на три месяца.

По информации заместителя районного прокурора участка Белосток-Север Радослава Вишенка, подозреваемый не признает своей вины и отказывается давать показания. Перед этим полицейским он признал, что был под воздействием алкоголя и не помнит, что произошло.

Следствие должно установить обстоятельства трагедии. По неофициальной информации, мужчины спорили относительно территориальной принадлежности Крыма.

В прошлом году в Польше умерли 643 гражданина Украины.

По состоянию на сегодняшний день в Польше проживают и работают свыше миллиона украинцев.
ForUm

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