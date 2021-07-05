На шахте «Октябрьская» в Кривом Роге погиб 31-летний горняк. Мужчину прижало к стене погрузочной машиной, он скончался на месте.
Об этом сообщила пресс-секретарь Криворожской городской полиции Оксана Лесонен. Трагический случай произошел во время ночной смены, на глубине в полтора километра, передает Радио Свобода.
Полиция расследует уголовное производство по части 2 статьи 272 – нарушение безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью. Тело мужчины направили на экспертизу.
Как сообщили на предприятии, погибший – проходчик шахты Станислав Арипов. В связи с трагедией с 5 по 7 июля на предприятии объявили траур.
В августе прошлого года сообщалось, что в Червонограде Львовской области на шахте «Червоноградская» погиб горняк 1985 года рождения.
Трагедия произошла, когда работник угледобывающего предприятия находился на пересыпи конвейерных лент.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время