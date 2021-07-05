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На шахте «Октябрьская» в Кривом Роге погиб 31-летний горняк. Мужчину прижало к стене погрузочной машиной, он скончался на месте.

Об этом сообщила пресс-секретарь Криворожской городской полиции Оксана Лесонен. Трагический случай произошел во время ночной смены, на глубине в полтора километра, передает Радио Свобода.

Полиция расследует уголовное производство по части 2 статьи 272 – нарушение безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью. Тело мужчины направили на экспертизу.

Как сообщили на предприятии, погибший – проходчик шахты Станислав Арипов. В связи с трагедией с 5 по 7 июля на предприятии объявили траур.

В августе прошлого года сообщалось, что в Червонограде Львовской области на шахте «Червоноградская» погиб горняк 1985 года рождения.

Трагедия произошла, когда работник угледобывающего предприятия находился на пересыпи конвейерных лент.

 
ForUm

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