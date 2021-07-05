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Украинцы за первый квартал 2021 года заработали 983,6 млрд грн, а потратили за аналогичный период на 83,4 млрд грн больше – 1 трлн. 67 млрд грн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает УНИАН.

Отмечается, что главными источниками доходов украинцев за первый квартал текущего года были заработная плата – 475,7 млрд грн (48,4%) и социальная помощь от государства – 340,6 млрд грн (34,6%).

Располагаемый доход за первый квартал 2021 года в расчете на одного человека составил 18 тыс. 010 грн.

Почти все заработанные средства украинцы потратили на покупку различных товаров и услуг – 983,6 млрд грн (96,5%).

 
ForUm

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