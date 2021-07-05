Украинская сторона в ближайшее время ждет от администрации президента США Джозефа Байдена подтверждения точной даты визита в США Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время общения с журналистами в рамках форума «Украина 30. Международная политика», сообщает Укринформ.

«Еще даты неизвестны. Нам был предложен конец июля, но мы еще не получили конкретных дней, когда этот визит состоится. Впрочем, мы ждем подтверждения даты уже скоро, американская администрация уже активно с нами работает над подготовкой этого визита», - сказал Кулеба.

Он добавил, что в центре внимания встречи лидеров Украины и США будут вопросы безопасности, «то есть нормандский формат, Донбасс, Крым», а также вопросы американских инвестиций в Украину, развитие торговли между странами и реформы в Украине.

Глава украинской дипломатии подчеркнул, что, кроме встречи с администрацией США, запланировано еще много других мероприятий, в частности. контакты по линии МВФ, встречи с украинской общиной и американским бизнесом, потому что это будет «не просто визит к Президенту Байдену, это визит в США в широком смысле».