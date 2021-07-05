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Украинские COVID-сертификаты, которые с 1 июля начали выдавать в тестовом режиме, тали доступны первым пользователям мобильного приложения и портала «Дия».

Об этом сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб, передает УНИАН.

«Цифровые COVID-сертификаты уже доступны первым пользователям «Дия», - отметил он.

По его словам, главным вызовом по итогам первых дней бета-тестирования стало качество данных о вакцинации.

Также Выскуб отметил, что первые цифровые сертификаты доступны для вакцинированных, а уже в течение июля Минцифры планирует запустить также цифровое отображение данных о ПЦР-тестировании и информацию для тех, кто переболел.

Кроме этого, замминистра сообщил, что на этой неделе Минцифры начнет самооценку готовности к признанию наших сертификатов странами-членами ЕС, после чего будет официальная оценка и процесс заключения международных соглашений.

 
ForUm

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