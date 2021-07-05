Российские военные усиливают группировку кораблей в Черном море за счет ракетного крейсера «Москва» и фрегата с крылатыми ракетами «Калибр» «Адмирал Эссен», которые возвращаются после учений из Средиземного моря.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой пресс-службу Черноморского флота РФ.

По информации военных, корабли совершают переход из Средиземного моря в пункт постоянного базирования (оккупированный, - ред.) Севастополь. В настоящее время они проходят черноморские проливы Дарданеллы и Босфор. «После прибытия в Севастополь корабли пополнят материальные запасы, проведут плановый технический осмотр и продолжат выполнение задач», - сообщил ЧФ России.

Российские военные следят за учениями Sea Breeze, заявлял 28 июня Национальный центр управления обороной РФ.

Как сообщалось, международные военные учения Sea Breeze-2021, стартовавшие 28 июня в Черном море, являются самыми масштабными за 20 лет. В них задействованы 32 боевых корабля, 40 самолетов и 5 тыс. военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров Альянса. От Украины в учениях принимают участие более 20 кораблей и катеров, 17 самолетов, десятки единиц вооружения и военной техники.