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В компании Pfizer заявили, что смерть 47-летнего жителя Винницы не связана с вакцинацией от коронавируса их препаратом, сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

В заявлении говорится, что они «сейчас думают о семье погибшего». 

«Мы очень серьезно относимся к побочным эффектам, которые потенциально связаны с нашей вакциной от COVID-19, BNT162b2. Мы отмечаем, что в данном случае причинно-следственная связь не установлена», - сообщили в компании. 

Также они отметили, что на сегодняшний день более 400 миллионов человек во всем мире были вакцинированы вакциной Pfizer.

«Важно отметить, что серьезные побочные эффекты, не связанные с вакциной, к сожалению, могут возникать с такой же скоростью, как и среди населения в целом», - говорится в заявлении. 

Напомним, в Винницкой области 47-летний украинец умер через четыре часа после того, как сделал прививку вакциной Pfizer. Это произошло в пятницу, 2 июля.

Председатель комиссии биобезопасности при СНБО Сергей Комисаренко не считает смерть привитого вакциной Pfizer украинца связана с американским препаратом.

Позже была названа предварительная причина смерти 47-летнего жителя Винницы.
ForUm

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