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Президент Владимир Зеленский анонсировал, что вскоре Украина получит турецкие беспилотники Bayraktar. Их передадут украинской морской авиации.

Об этом сообщает президент в Одессе.

Глава государства отметил, что украинские военные, которые будут управлять этими беспилотниками, уже завершают подготовку в Турции.

«Успешным является движение по усилению нашей морской авиации. Мы ожидаем уже в скором времени получить современные и эффективные бесплотные летательные аппараты Bayraktar. Украинские экипажи для них уже завершают подготовку в Турции», - сказал Зеленский.

Напомним, весной в небо над Донбассом впервые появился турецкий беспилотник Bayraktar.
ForUm

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