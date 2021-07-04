Президент Владимир Зеленский анонсировал, что вскоре Украина получит турецкие беспилотники Bayraktar. Их передадут украинской морской авиации.
Об этом сообщает президент в Одессе.
Глава государства отметил, что украинские военные, которые будут управлять этими беспилотниками, уже завершают подготовку в Турции.
«Успешным является движение по усилению нашей морской авиации. Мы ожидаем уже в скором времени получить современные и эффективные бесплотные летательные аппараты Bayraktar. Украинские экипажи для них уже завершают подготовку в Турции», - сказал Зеленский.
Напомним, весной в небо над Донбассом впервые появился турецкий беспилотник Bayraktar.
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