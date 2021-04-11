Ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 турецкого производства провел первую наблюдательную миссию в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщил народный депутат от Слуги народа, заместитель главы оборонного комитета Юрий Мысягин.

«Bayraktar TB2, беспилотный летательный аппарат, впервые совершил вылет в зону ООС (пока что с целью наблюдения)», — проинформировал нардеп.

По его словам, во время полета дрон обнаружил вражеские зенитные ракетные комплексы Панцирь-С1, С-125, Тор, а также танки и гаубицы.

Согласно карте полета, БПЛА подняли в небо в районе Новой Каховки Херсонской области и направили на северо-восток.

Беспилотники Bayraktar турецкого производства стоят на вооружении Вооруженных сил Украины с 2019 года.

Дрон вооружен высокоточным высокотехнологичным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений.