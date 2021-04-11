также в разделеОбщество
На Киевщине провели военные учения 9
В Карпатах повышенная угроза лавин и увеличения уровня воды в реках 8
МОЗ обнародовал план вакцинации украинцев от COVID-19 17
Укрзализныця возобновила полноценное курсирование поездов на Закарпатье 8
В Черное море направляются два эсминца США 13
Арестович: На оккупированном Донбассе боевики удерживают до 300 человек 29
Коронавирус в Украине: более 12 тысяч новых случаев 65
ОБСЕ созывает спецзаседание из-за войск России 30
Ляшко назвал дату прибытия Pfizer в Украину 27
В Украину не пустили автобус с белорусами 28
Украинские военные провели учения на морском побережье 15
В армии зафиксирован еще один летальный случай из-за COVID-19 18
Закарпатская область переходить в «желтую зону» 27
За сутки в Украине произошло почти 200 возгораний 11
Министр обороны Украины назвал возможные цели российских войск 152
Резников: Полномасштабной войны в Украине не будет 38
За сутки обнаружили более 17 тысяч новых инфицированных 76
ОБСЕ заявляет о глушении сигналов беспилотников на Донбассе 24

Ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 турецкого производства провел первую наблюдательную миссию в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщил народный депутат от Слуги народа, заместитель главы оборонного комитета Юрий Мысягин.

«Bayraktar TB2, беспилотный летательный аппарат, впервые совершил вылет в зону ООС (пока что с целью наблюдения)», — проинформировал нардеп.

По его словам, во время полета дрон обнаружил вражеские зенитные ракетные комплексы Панцирь-С1, С-125, Тор, а также танки и гаубицы.

Согласно карте полета, БПЛА подняли в небо в районе Новой Каховки Херсонской области и направили на северо-восток.

Беспилотники Bayraktar турецкого производства стоят на вооружении Вооруженных сил Украины с 2019 года.

Дрон вооружен высокоточным высокотехнологичным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги