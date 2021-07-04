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В центре Запорожья в помещении ресторана на улице Маяковского в ночь на 4 июля произошла стрельба, в результате которой погиб 30-летний мужчина.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на полицию.

Как отметили в пресс-службе ГУНП в Запорожской области, неизвестный нанес ранение в область грудной клетки местному жителю 1991 года рождения. Вероятно, выстрел был произведен из травматического пистолета

«От полученных травм пострадавший скончался», — сообщили в полиции.

Сейчас устанавливается личность злоумышленника и место его нахождения. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство).

Как сообщают местные СМИ, стрельба произошла в ресторане Аристократ.
ForUm

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