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Благодаря Крымской платформе жители Крыма смогут вернуть свои права. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в субботу, 3 июля.

«Крымская платформа - это способ вернуть людям в Крыму их права, от доступа к образованию до свободы вероисповедания. А также позволить им использовать международные банковские системы, защищать собственность в судах, пользоваться безвизовым режимом, выбирать свой телеканал или свое правительство», - написал Кулеба в Twitter.

Ранее Кулеба заявил, что РФ не остановит саммит Крымской платформы. Глава МИД Украины рассказал о попытках Кремля оказывать давление на некоторые страны, чтобы те отказались от участия в саммите.
ForUm

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