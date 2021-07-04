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Губернатор Флориды (США) Рон Десантис ввел режим чрезвычайной ситуации в 15 округах штата из-за урагана "Эльза". Он призвал жителей быть готовыми к непредвиденным ситуациям.

Об этом сообщает сайт губернатора.

Степень тяжести и масштабы "Эльзы" остаются неопределенными.

«Сегодня утром я подписал распоряжение о введении чрезвычайного положения из-за угрозы тропического шторма. В то время как мы продолжаем помогать поиску пропавших без вести в Серфсайде, приближение "Эльзы" начнет затрагивать острова Флорида-Кис и части южной Флориды уже в понедельник», - написал Десантис.

Подчеркнем, "Эльза" стала первым ураганом, сформировавшемся в этом сезоне. При этом обычно первые штормы формируются в середине июля, а ураганы - только в первой декаде августа.
ForUm

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