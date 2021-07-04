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Андрей Шевченко рассказал, из-за чего сборная Украины проиграла с разгромным счетом в матче против Англии.

«Не доиграли на втором этаже. Потеряли Кривцова, он мог конкуренцию составить. Ощутимая потеря для нас».

Три гола Украины пропустили на самом старте таймов.

«Голы - это эпизоды, которые мы не доиграли. Ошибки. Но хочу признать, что команда не отказывалась от своей структуры и принципов. Были неплохие моменты в игре. Есть разница в классе. Преимущество на втором этаже англичане отлично использовали».

Украина на последний матч выходила без Малиновского и Беседина, но Шевченко не считает, что это сыграло свою роль в результате.

«Если бы у нас были все здоровыми, никто не получал травм, нам все равно было бы тяжелее превысить этот результат, который есть по итогу.
Выводы по всему чемпионату делать сейчас не буду. Сделаем их, когда прилетим в Киев и все разберем».

Напомним, Сборная Украины покинула Евро-2020 поражением от Англии.
ForUm

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