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Во Львовской области 2 июля молнией убило ребенка. Погиб житель с. Тарасовка 2007 года рождения.

Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

«Гибель от удара молнии. 2 июля, в 21: 45 час., в с. Тарасовка Львовского района (Подберезцевская ТГ), от удара молнии погиб местный житель 2007 года рождения», - говорится в сообщении.

По данным департамента, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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