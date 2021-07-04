Во Львовской области 2 июля молнией убило ребенка. Погиб житель с. Тарасовка 2007 года рождения.
Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
«Гибель от удара молнии. 2 июля, в 21: 45 час., в с. Тарасовка Львовского района (Подберезцевская ТГ), от удара молнии погиб местный житель 2007 года рождения», - говорится в сообщении.
По данным департамента, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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