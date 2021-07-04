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Российские власти ожидают, что белорусский диктатор Александр Лукашенко посетит полуостров.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Ждем ли мы президента Беларуси в Крыму? Конечно, ждем», — заявил Песков.

Беларусь официально не признала оккупацию Крыма Российской Федерацией. Однако Александр Лукашенко начиная с 2014 года неоднократно заявлял о том, что считает Крым де-факто российским.

Напомним, Лукашенко велел полностью перекрыть границу с Украиной.
ForUm

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