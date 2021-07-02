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Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной, передает «Белта». Он сообщил об этом на торжественном собрании в честь Дня Независимости.

«Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной», - объяснил президент.

«Сегодня вскрыты созданные «спящие» террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Цель этих ячеек - насильственная смена власти в день «икс». Они сами пока не знают, что это за день «икс»: к нему надо подвести наш народ», - сказал также Лукашенко.

По его словам, в этом замешаны Германия, Украина, США, Польша и Литва.

Ранее 2 июля на церемонии вручения госнаград во Дворце Независимости Лукашенко заявил, что в Беларуси завершена масштабная антитеррористическая операция и обещал в связи с этим предъявить претензии «самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии».

17 сентября 2020 года на фоне продолжающихся массовых протестов Лукашенко решил закрыть границу с Польшей и Литвой и усилить охрану границы с Украиной.
ForUm

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