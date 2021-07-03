Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил, что в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие, пострадали четверо украинцев. Их госпитализировали.
Об этом сообщает Twitter спикера.
«Возле Тарнува в Польше произошло ДТП. Пострадали четверо украинцев, в т.ч. несовершеннолетний. Они госпитализированы, оказывается необходимая медицинская помощь. Остальные пассажиры без травм», - сообщил Николенко.
По его словам, консул находится на месте происшествия для оказания гражданам консульской помощи, взаимодействия с правоохранительными органами и больницей.
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