Во Львове спасатели эвакуировали 300 человек из здания ночного клуба Малевич, где произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС во Львовской области в субботу, 3 июля.

"В 00:08 часов поступило сообщении о пожаре на проспекте Червонола на первом этаже ночного клуба Малевич", – говорится в сообщении.

Из 300 эвакуированных – 50 человек – персонал клуба. Пострадавших нет. В результате пожара на сцене ночного клуба сгорели элементы тканевого декора на площади 4 м.кв.

Пожар ликвидирован в 00:25.