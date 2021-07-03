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Во Львове спасатели эвакуировали 300 человек из здания ночного клуба Малевич, где произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС во Львовской области в субботу, 3 июля.

"В 00:08 часов поступило сообщении о пожаре на проспекте Червонола на первом этаже ночного клуба Малевич", – говорится в сообщении.

Из 300 эвакуированных – 50 человек – персонал клуба. Пострадавших нет. В результате пожара на сцене ночного клуба сгорели элементы тканевого декора на площади 4 м.кв.

Пожар ликвидирован в 00:25.
ForUm

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