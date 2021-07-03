В канадской провинции Британская Колумбия местные власти сообщили о 719 случаях внезапной смерти, что в три раза превышает число, которое обычно фиксируют в провинции. Эти смерти связывают с аномальной жарой в регионе.

По словам главного коронера Лизы Лапойнт, сообщает CBS, власти публикуют такую информацию, так как есть основания полагать, что число смертей выросло в результате экстремальной погоды.

Лапойнт говорит, что с прошлой пятницы по четверг они получили «беспрецедентное количество сообщений» о внезапных и неожиданных смертях по всей провинции.

Она также призналась, что с такой ситуацией власти провинции еще не сталкивались, но ситуация уже под контролем.

1 июля власти сообщали, что 486 человек стали жертвами жары в провинции.