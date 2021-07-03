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В Черновицкой области верующие Украинской Православной Церкви к празднику Рождества пророка Иоанна Крестителя пройдут 40 км крестным ходом. 

Фото: Черновицко-Буковинская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, участники крестного хода пройдут из Черновцов в монастырь апостола и евангелиста Иоанна Богослова села Крещатик Заставновского района.

Начало традиционного ежегодного паломничества 5 июля в 06.00 от Свято-Покровского храма в Черновцах по улице Каштановой, 37-е.

Как сообщалось ранее, в Одесской области верующие Украинской Православной Церкви накануне празднования Тихвинской иконы Божией Матери пройдут 34 км крестным ходом из Одессы в Свято-Покровский скит села Мариновка.
ForUm

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