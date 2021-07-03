Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с национальной командой перед матчем 1/4 финала чемпионата Европы-2020 против сборной Англии.

Зеленский связался с игроками и тренерским штабом "желто-синих" по видеосвязи и поддержал команду перед важным поединком.

«Поговорил со сборной накануне матча с Англией в четвертьфинале Евро-2020. Это уже стало приятной традицией. Верю, что еще не раз смогу поддержать футболистов перед игрой от имени всех украинцев.

Парни, только вперед. Сегодня с вами на поле вся Украина», - написал Зеленский в Instagram.

Напомним, матч Украина – Англия состоится в субботу, 3 июля, в Риме (Италия).

Ранее Зеленский призвал украинцев записать видео в поддержку сборной Украины.