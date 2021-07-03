Правительство США отреагировало на сообщения Беларуси о «полном закрытии» границы с Украиной, пообещав продолжать привлекать режим Александра Лукашенко к ответственности за незаконные действия, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

«Похоже, режим Лукашенко снова пытается отвлечь внимание от своей кампании репрессий против своего народа», — сказал высокопоставленный чиновник.

Он подчеркнул, что Вашингтон продолжит «стоять на стороне белорусского народа».

Напомним, 2 июля белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной.

Украина с 26 мая 2021 года прекратила авиасообщение с Беларусью.