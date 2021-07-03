Правительство США отреагировало на сообщения Беларуси о «полном закрытии» границы с Украиной, пообещав продолжать привлекать режим Александра Лукашенко к ответственности за незаконные действия, сообщает Reuters со ссылкой на источник.
«Похоже, режим Лукашенко снова пытается отвлечь внимание от своей кампании репрессий против своего народа», — сказал высокопоставленный чиновник.
Он подчеркнул, что Вашингтон продолжит «стоять на стороне белорусского народа».
Напомним, 2 июля белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной.
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