Следователи ГБР под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора завершили досудебное расследование в отношении бывшего руководителя одной из местных прокуратур Черниговской области, который совершил смертельное ДТП с двумя погибшими. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Утром 2 ноября 2020 прокурор за рулем собственного авто выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ. В результате столкновения водитель и пассажир ВАЗ погибли на месте происшествия.

Экс-прокурор обвиняется в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

Ему может грозить лишение свободы на срок до 10 лет.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора, оперативное сопровождение - ГБР.