Краснодарский краевой суд в пятницу вынес приговор жителю региона, обвиняемому в шпионаже в пользу иностранного государства, он получил восемь лет колонии, сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда.
«Окончено рассмотрение уголовного дела в отношении Андрея Пикулы (1991 года рождения), обвиняемого в передаче представителю иностранного государства сведений, составляющих государственную тайну (ст. 275 УК РФ)», - говорится в сообщении.
На судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. Также отмечается, что слушания по делу проходили в закрытом режиме.
По совокупности смягчающих обстоятельств суд назначил подсудимому наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкциями, - восемь лет в колонии строгого режима. Суд лишил Пикулу воинского звания «лейтенант запаса».
Из приговора суда следует, что осенью 2018 года подсудимый получил от сотрудника иностранной разведки гарантии оформления регистрации, решения бытовых вопросов и общего покровительства при нахождении на территории этого государства. Взамен он обязался собирать и предоставлять сведения, являющиеся государственной тайной.
Осенью 2019 года Пикула собрал информацию и передал ее сотруднику разведывательного управления иностранного государства. Его деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю.
Информированный источник сообщил, что Пикула был завербован разведкой Украины.
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