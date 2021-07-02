Для удобства пассажиров Укрзализныця меняет расписание и маршрут следования поезда № 227/228 Киев - Бердянск. Так, с 6 июля этот ежедневный поезд будет находиться в пути следования на 2:30 меньше, чем раньше, сообщила пресс-служба компании.

Указанный поезд будет отправляться из столицы в 19:19 и прибывать на азовский курорт в 10:40. Изменения графика коснулись и обратного маршрута поезда № 228 Бердянск - Киев. Он будет отправляться по старому расписанию в 17:22 и прибывать в Киев в 9:18 - на 37 минут раньше, чем по предыдущему расписанию.

Остановка на станции Днепр-Лоцманская будет отменена, вместо нее в обоих направлениях поезд будет следовать через станцию ​​Днепр-Главный. Также прибытия и отправка по станции им. Тараса Шевченко в направлении из Бердянска на Киев будет раньше - в 05:54-05:57 (вместо 05:55-06:15).

Укрзализныця продолжает реализовывать обещанную программу экономии 1 млн часов в путешествии в течение года за счет изменения графиков следования и ускорения поездов. Внедряемые сейчас изменения позволят пассажирам сэкономить 115 тыс. часов времени в путешествии до конца лета.