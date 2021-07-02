также в разделеОбщество
МИД: Блокирование Росгвардией доступа в Керченский пролив и Азовское море нарушает права Украины
Витренко пошел в суд из-за предписания НАПК 5
Экс-прокурор, убивший двух людей в ДТП, пойдет под суд 8
СБУ разоблачила схему трудоустройства украинцев на оборонных заводах РФ 14
Укрпочта временно прекратила доставку пчел 12
СБУ заблокировала груз «контрабандиста из списка СНБО» на 16 млн 16
Глава Минэкологии анонсировал резкое повышение налога на свалки 9
ОАСК открыл дело по иску Моргенштерна к СБУ 13
Верховный Суд оставил без изменений приговор Пукачу 18
Львов усиливает карантин из-за угрозы штамма «Дельта» 18
Минздрав: Штамм «Дельта» больше поражает подростков 19
За время оккупации в Крыму возбудили 125 дел, связанных с религией 10
Жители Моршина после массовой вакцинации перестали болеть COVID-19 17
В 2014 году Зеленский в Донецке доказывал, что русские и украинцы – один народ 55
Чиновникам «Кузни на Рыбальском» и Минобороны сообщили о подозрении из-за некачественных катеров для ВСУ 23
САП передала в суд дело Гладковского-старшего 25
«Обувь будет другой»: В ВСУ отреагировали на скандал с каблуками на параде 50
Кабмин начал подготовку к новому отопительному сезону 11

Для удобства пассажиров Укрзализныця меняет расписание и маршрут следования поезда № 227/228 Киев - Бердянск. Так, с 6 июля этот ежедневный поезд будет находиться в пути следования на 2:30 меньше, чем раньше, сообщила пресс-служба компании.

Указанный поезд будет отправляться из столицы в 19:19 и прибывать на азовский курорт  в 10:40. Изменения графика коснулись и обратного маршрута поезда № 228 Бердянск - Киев. Он будет отправляться по старому расписанию в 17:22 и прибывать в Киев в 9:18 - на 37 минут раньше, чем по предыдущему расписанию.

Остановка на станции Днепр-Лоцманская будет отменена, вместо нее в обоих направлениях поезд будет следовать через станцию ​​Днепр-Главный. Также прибытия и отправка по станции им. Тараса Шевченко в направлении из Бердянска на Киев будет раньше - в 05:54-05:57 (вместо 05:55-06:15).

Укрзализныця продолжает реализовывать обещанную программу экономии 1 млн часов в путешествии в течение года за счет изменения графиков следования и ускорения поездов. Внедряемые сейчас изменения позволят пассажирам сэкономить 115 тыс. часов времени в путешествии до конца лета.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

3
Теги