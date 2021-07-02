Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков обещает внести поправки ко второму чтению в законопроект президента Владимира Зеленского о деолигархзации Украины, сообщает «Украинская правда».

«Обязательно буду предлагать (поправки. – Ред.)... Относительно СНБО, я действительно считаю, что это не зона ответственности СНБО ни с точки зрения логики, ни с точки зрения закона, в том числе и Конституции. Поэтому правки будут подаваться и надеюсь, они будут поддержаны», – заявил он.

Глава парламента объяснил, что поправки будут касаться «изменения органа, который должен принимать решение о включении или исключении тех или иных лиц в так называемый реестр олигархов.

Разумков отметил, что к этому законопроекту вряд ли будет применена специальная процедура, которая позволяет избежать долгого прохождения большого количества поправок. Он пояснил, что такие изменения регламента были сделаны лишь под так называемый «антиколомойський» законопроект о банках, который депутаты завалили тысячами поправок и поэтому рассмотрение затягивалось.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла за основу проект закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов)»