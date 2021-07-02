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Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский пообещал значительно повысить налог на захоронение отходов на полигонах, чтобы выгоднее было отвозить мусор на сортировку и переработку.

Об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает УНИАН.

«Мы готовим предложение о значительном повышении экологического налога на захоронение с той целью, чтобы предприятия, которые будут построены, и инвестор получили конкурентную позицию с полигонами. Для того, чтобы мусор поступал именно к ним на переработку, второй раз использовался и только остатки попадали на полигоны и свалки», - сказал он.

Министр напомнил, что сегодня в повестке дня Верховной Рады рассмотрение рамочного законопроекта об управлении отходами, содержащего нормы, которые, по его словам, будут положительно влиять на отрасль и способствовать уменьшению мусора, попадающего на полигоны.
ForUm

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