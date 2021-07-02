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Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Алишера Моргенштерна к Службе безопасности Украины о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Отметим, что постановлением суда от 22 июня исковое заявление было оставлено без движения и предоставлен срок для устранения выявленных недостатков. В установленный судом срок выявленные недостатки искового заявления истцом устранены. Сейчас исковое заявление и приложенные материалы соответствуют требованиям КАСУ. Данное дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без уведомления участников дела.

Напомним, истец просит ОАСК признать противоправными действия СБУ по подготовке документов и обращения в Министерство культуры и информационной политики Украины о внесении гражданина Российской Федерации Алишера Валеева (сценическое имя MORGENSHERN) в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Также в исковых требованиях указано – признать противоправным и отменить приказ МКИП, датированный апрелем 2021 об обновлении соответствующего Перечня, на основании обращения СБУ и его обнародование на официальном веб-сайте, который дополнен именем Алишера Валеева. В то же время, Моргенштерн просит ОАСК истребовать у Службы безопасности Украины постановление о запрете ему въезда в Украину.
ForUm

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