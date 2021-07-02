Вчера, 1 июля, около полуночи в селе Рясное Львовского района в результате ДТП погиб 11-летний водитель автомобиля БМВ, сообщает пресс-служба областной полиции.

Как предварительно установили правоохранители, 11-летний житель Львова, не справился с управлением автомобилем БМВ, в результате чего автомобиль съехал с проезжей части в кювет. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.

Также полицейские предварительно установили, что управлять транспортным средством ребенку позволил отец - 35-летний житель села Рясное, который также был в автомобиле. Кроме того, в салоне БМВ находился владелец, житель того же села в возрасте 23 лет.

Оба взрослых были в нетрезвом состоянии, в ДТП получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

По факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.