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В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины обратили внимание на критику общественности и парламентариев о том, что на репетиции парада ко Дню Независимости на Крещатике женщины-военнослужащие шагали на каблуках, сообщает Радио Свобода.

Учитывая такую ​​реакцию проводится проверка, ее результаты будут известны после обеда в пятницу, сообщили в Сухопутных войсках.

«Сейчас идет проверка этого случая. После проверки будет принято решение. Проверяем, почему возникла такая ситуация. Мы ответственны за организацию проведения подготовки парада, но не форму одежды, которую определили. Мы готовим людей и технику к проведению парада. Командование сухопутных войск отвечает за подготовку механизированной колонны, которая будет участвовать в военном параде, и подготовку личного состава», - сообщили в пресс-служб.

Пресс-служба Сухопутных войск Украины посоветовала обратиться в Министерство обороны за разъяснением, с каких соображений было решено, что женщины-военнослужащие пойдут на параде в обуви на каблуках, и пересмотрят форму после резонанса.

Впрочем, в ведомстве не смогли определиться, кто может оперативно это прокомментировать, объяснив, что решение принималось не одним человеком. МОУ, таким образом, посоветовало вопросы задавать Сухопутным войскам Украины.

1 июля Министерство обороны обнародовало фотографии с репетиции праздничного парада ко Дню Независимости Украины. На них женщины-военные были в обуви на каблуках, что вызвало возмущение, после чего Минобороны выключило комментарии к сообщению в Facebook.

В то же время депутат от «Слуги народа» Марина Бардина заявила 2 июля, что обувь на параде «будет другой». Как написала Бардина в Фейсбуке, об этом ей сообщил министр обороны, с которым она пообщалась о подготовке парада и каблуки.
ForUm

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