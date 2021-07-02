Заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк требует провести служебное расследование в Министерстве обороны относительно ситуации по участию женщин на параде на каблуках.

Как передает УНИАН, об этом Кондратюк заявила сегодня на заседании парламента.

Она отметила, что в ВСУ должны с уважением относиться к женщинам-военным.

По ее словам, сегодня в ВСУ служит более 31 тысячи женщин. Из них – более 4 тысяч 100 являются офицерами, а статус участниц боевых действий получили более 13,5 тысячи женщин.

Она подчеркнула, что многие женщины вдохновились желанием служить в ВСУ.

«И как можно очернить эту простую идею вдохновения – это провести военный парад к 30-летию нашей независимости, где женщины-военные должны шагать на каблуках», – отметила Кондратюк.

Она добавила: «Этот яростный трэш мы увидели на сайтах Министерства обороны. Господин министр, вы так приближаете нашу армию к стандартам НАТО?»

Заместитель председателя ВР призвала министра обороны провести служебное расследование «и доложить обществу, кто принял такое решение, отчитаться, сколько средств было потрачено на закупку этой обуви с наших налогов, и кто понесет материальную ответственность за это».

Она отметила, что также должны быть публичные извинения за такое «унижение женщин».

У трибуны ее поддержали около 20 народных депутатов.

Женщины-народные депутаты Украины из фракции «Европейской солидарности» принесли министру обороны Андрею Тарану в правительственную ложу красные туфли на высоком каблуке.