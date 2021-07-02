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Глава Министерства аграрной политики Роман Лещенко спрогнозировал, как будет повышаться цена на землю ежегодно. По его словам, стоимость земучастков сельскохозяйственного назначения будет расти на 7-10%.

Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает РБК-Украина.

«Что касается роста стоимости земельных участков сельскохозяйственного назначения. По нашим оценкам, рост будет около 7-10 процентов ежегодно, поскольку украинская земля является недооцененной, но есть рыночные факторы, влияющие на рост цены... Мы убеждены, что цена будет постоянно расти», - сказал министр.

Напомним, с 1 июля 2021 года вступил в силу закон »О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», который отменяет действие моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.
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