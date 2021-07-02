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Министр аграрной политики Роман Лещенко заявил, что в Украине существовал «теневой» рынок земли, передает РБК-Украина

По его словам, в последний день перед запуском рынка земли проходили еще десятки соглашений между юрлицами по купле-продаже земли.

«В Украине существовал теневой рынок земли, где юридические лица свободно покупали, продавали земли в объеме тысячи гектаров. Юридические лица аккумулировали тысячи гектаров», - заявил министр.

Он подчеркнул, что операции внимательно отслеживали через Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество и Государственный земельный кадастр.

«В последний день запуска рынка земли проходили еще десятки соглашений между юрлицами, которые проводили операции купли-продажи. Тем самым мы подтверждаем, что в Украине фактически существовал рынок, который был абсолютно нерегулируемым», - сказал глава Минагрополитики.

Напомним, с 1 июля 2021 года вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», который отменяет действие моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.
ForUm

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