В Одесской области спасатели достали тела отца с ребенком, которые упали в колодец с мусором, сообщает пресс-служба ГосЧС.

1 июля в 20:31 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Казацкое Белгород-Днестровского района малолетний ребенок с отцом упали в колодец с мусором.

На место вызова оперативно прибыли спасатели.

С помощью горно-спасательного оборудования, системы для спасения людей, веревки и карабина сотрудники ГосЧС в дыхательном аппарате Drager достали из колодца глубиной 10 м с мусором глубиной 3 м, мужчину 1972 года рождения и его сына 2012 года рождения без признаков жизни. Причина происшествия и смерти устанавливаются.