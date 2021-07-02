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Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, поставок каких вакцин ожидают в Украине до конца лета. Об этом глава Минздрава сказал журналистам, передает УНИАН.

«К нам приедет вакцина CoronaVac - 5 млн 320 тыс. доз. Это дополнительный контракт, который уже подписан. Рассчитываем, что приедет вся партия в июле», - сказал он.

По его словам, также в июле ожидается 2 миллиона доз вакцины Moderna по механизму COVAX от США.

«Они обратились ко мне как к министру, готов ли я принять по результатам переговоров министра здравоохранения и президента Владимира Зеленского во время общения с Джо Байденом. Они нам дают 2 млн через механизм COVAX», - сказал Ляшко.

Также он сообщил о поставках вакцины Pfizer.

«Еще как минимум к нам придет миллион доз вакцины Pfizer в июле, сколько придет в августе, мы будем знать чуть позже, но также как минимум миллион», - заявил министр.

В то же время, как добавил глава Минздрава, Украина по-прежнему надеется на возобновление поставок полутора миллионов доз вакцины CoviShield от Serum Institute.

Также Украине обещают поставить в августе 4 миллиона доз вакцины Novavax от Serum Institute.

Ляшко добавил. что также ведутся переговоры о потенциальных поставках на август и других вакцин.
ForUm

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