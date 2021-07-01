30 июня Укрзализныця перечислила в государственный бюджет 750 млн грн дивидендов за 2019 год. Таким образом, УЗ выполнила обязательства перед правительством, после того как выплаты дивидендов для компании в 2020 году были отсрочены на один год из-за коронакризиса.

Об этом сообщил и.о. главы Укрзализныци Иван Юрик, передает УНИАН.

«Благодаря реализации антикризисного плана пока нам удалось стабилизировать компанию и постепенно перейти на прибыльные результаты работы. Выплата дивидендов осуществлена ​​в полном объеме и в сроки, предусмотренные распоряжением КМУ», - подчеркнул он.

По данным УЗ, переведенные в государственный бюджет 750 млн грн составляют 30% чистой прибыли по результатам работы в 2019 году. Кроме того, 70% чистой прибыли (более 1,7 млрд грн) были направлены на покрытие убытков прошлых лет.

Компания оптимизировала операционные расходы и начала направление средств на капитальный ремонт подвижного состава и инфраструктуры, что позволит наращивать объемы перевозок. Также есть четкий план по получению дополнительных доходов, в частности, за счет реализации непрофильных активов, продажи металлолома, снижения налоговой нагрузки, рассказал Юрик. Он добавил, что руководство УЗ работает над повышением зарплаты для работников, получающих самые низкие оклады.