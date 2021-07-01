С 1 июля въезд из Украины в Австрию возможен для всех целей путешествий.

Как сообщает Укринформ, соответствующее разъяснение новых правил въезда в Австрию размещено на сайте австрийского посольства в Украине.

"Въезд из Украины с настоящего времени возможен для всех целей путешествий", - сообщает посольство о новых правилах въезда в Австрию, которые будут действовать с начала июля до конца августа.

В то же время, чтобы въехать в Австрию без предварительной регистрации и без карантина, необходимо будет предоставить сертификат о полной вакцинации против COVID-19. При этом, полная иммунизация (введение второй дозы, если это предусматривает соответствующая вакцина) должна проходить не раньше, чем за 14 дней до въезда и не позднее, чем 270 дней назад.

Прививка должна быть сделана следующим вакцинами: Comirnaty (INN) от BioNtech/Pfizer; Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca/Covishield от Serum Institute of India; COVID-19 Vaccine Janssen от Johnson & Johnson; mRNA-1273 Covid-19 Vaccine от Moderna; Sinopharm/BIBP SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, Sinovac.

Если же у человека не будет сертификата о полной вакцинации, то он все равно сможет въехать в Австрию - однако с предварительной регистрацией и обязательным карантином. При этом, при въезде также надо будет предоставить подтверждение об отрицательном результате теста COVID-19 (ПЦР-тест не позднее, чем за 72 ч. или тест на антигены, которому не больше 48 часов) или подтверждение о выздоровлении после заболевания COVID-19 (справка о том, что инфекция была преодолена за последние 180 дней или справка о нейтрализирующих антителах, которой не больше 90 дней).

В таком случае онлайн-регистрацию путешествия (Pre-Travel-Clearance - PTC) следует заполнить не позднее чем за 72 ч. до въезда. Формуляр для онлайн-регистрации путешествия доступен по ссылке (https://entry.ptc.gv.at/) на немецком и английском языках.

После въезда в Австрию необходимо будет пойти на 10-дневный карантин, который может быть прекращен после предъявления отрицательного результата теста, но не ранее чем на 5 день после въезда.

Подросткам в возрасте от 12 до 18 лет, которые въезжают вместе с вакцинированными взрослыми, тоже потребуется тест, но в этом случае нет необходимости идти на карантин.