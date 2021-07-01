также в разделеОбщество
Минздрав заказал обучение 4658 будущих врачей за госсредства
В Госэкоинспекции рассказали о главной проблеме в обращении с медотходами 7
В УЗ уточнили график курсирования поездов в Словакию 15
На Харьковщине чиновники украли на печати бюллетеней 500 тысяч 10
Рада приняла закон о коренных народах Украины 21
ЕС может открыть границы для украинцев через две недели 11
Бизнес в России – привилегия украинских олигархов. Часть 2 13
В Киеве 19-летняя закарпатка обокрала помощника атташе США 14
Венгрия прекращает пропуск в двух пунктах пропуска с Украиной 21
Укрзализныця возобновляет сообщение со Словакией 12
В РФ заявили о задержании последователей «украинских радикалов» 22
Венедиктова забрала «департамент войны» себе 17
В Украине из-за непогоды задерживается ряд поездов 15
В Одессу с эквадорскими бананами привезли кокаина на $10 млн 12
Найдены документы ОУН о провозглашении Украинского государства в 1941 году 20
Украинские болельщики не смогут поехать на матч с Англией в Рим 140
Укрпочта: С 1 июля украинские предприниматели получают упрощенный режим доставки посылок в ЕС 16
В Украине – 705 новых случаев COVID и 1719 выздоровлений 16

Служба безопасности Украины разыскала и задержала организатора антиконституционного «референдума» о создании псевдообразования «ЛНР». Женщина долгое время скрывалась от правосудия на территории РФ, сообщил пресс-центр ведомства.

Впрочем, благодаря спланированной спецоперации, сотрудникам СБУ удалось инициировать ее приезд на территорию Украины, подозреваемую задержали.

По данным следствия, злоумышленница принимала активное участие в подготовке и проведении в Попасной «референдума» - возглавляла так называемую «избирательную комиссию». Она подбирала кандидатуры представителей «участковых комиссий», координировала их деятельность, организовывала доставку бюллетеней и контролировала ход голосования. После «голосования» злоумышленница обеспечила подсчет голосов и отправку заполненных «бюллетеней» в Луганск.

После освобождения Попасной силами Антитеррористической операции, злоумышленница сбежала в РФ и скрывалась там от следствия. Следователи СБУ заочно сообщили ей о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины) и объявили в розыск.

Под процессуальным руководством прокуратуры продолжаются неотложные следственные действия. Проверяется причастность фигурантки к другим преступлениям в ущерб государственной безопасности.

Кроме того, СБУ сообщила о подозрении по ч. 2 ст. 110 УК Украины бывшему депутату горсовета Золотого, который в мае 2014 возглавил «избирательной комиссии» по проведению псевдореферендуму в городе.

Сотрудники СБУ провели обыски по месту жительства подозреваемого и обнаружили очередные доказательства совершения преступления: «бюллетени», которые использовали для голосования во время антиукраинского «волеизъявления».

Злоумышленник скрывается на временно оккупированной территории Луганской области, он объявлен в общегосударственный розыск.

Сейчас оперативные сотрудники и следователи СБУ установили всех ключевых организаторов антиконституционного мероприятия в Попасной и Золотом Луганской области. Большинство из них уже получили судебные приговоры.

С начала 2020 году на Луганщине Служба безопасности Украины разыскала и привлекла к уголовной ответственности 10 злоумышленников, ранее объявленных в розыск за совершение преступлений против государственной безопасности Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
2106 грн.
0
Теги