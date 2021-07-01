Служба безопасности Украины разыскала и задержала организатора антиконституционного «референдума» о создании псевдообразования «ЛНР». Женщина долгое время скрывалась от правосудия на территории РФ, сообщил пресс-центр ведомства.

Впрочем, благодаря спланированной спецоперации, сотрудникам СБУ удалось инициировать ее приезд на территорию Украины, подозреваемую задержали.

По данным следствия, злоумышленница принимала активное участие в подготовке и проведении в Попасной «референдума» - возглавляла так называемую «избирательную комиссию». Она подбирала кандидатуры представителей «участковых комиссий», координировала их деятельность, организовывала доставку бюллетеней и контролировала ход голосования. После «голосования» злоумышленница обеспечила подсчет голосов и отправку заполненных «бюллетеней» в Луганск.

После освобождения Попасной силами Антитеррористической операции, злоумышленница сбежала в РФ и скрывалась там от следствия. Следователи СБУ заочно сообщили ей о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины) и объявили в розыск.

Под процессуальным руководством прокуратуры продолжаются неотложные следственные действия. Проверяется причастность фигурантки к другим преступлениям в ущерб государственной безопасности.

Кроме того, СБУ сообщила о подозрении по ч. 2 ст. 110 УК Украины бывшему депутату горсовета Золотого, который в мае 2014 возглавил «избирательной комиссии» по проведению псевдореферендуму в городе.

Сотрудники СБУ провели обыски по месту жительства подозреваемого и обнаружили очередные доказательства совершения преступления: «бюллетени», которые использовали для голосования во время антиукраинского «волеизъявления».

Злоумышленник скрывается на временно оккупированной территории Луганской области, он объявлен в общегосударственный розыск.

Сейчас оперативные сотрудники и следователи СБУ установили всех ключевых организаторов антиконституционного мероприятия в Попасной и Золотом Луганской области. Большинство из них уже получили судебные приговоры.

С начала 2020 году на Луганщине Служба безопасности Украины разыскала и привлекла к уголовной ответственности 10 злоумышленников, ранее объявленных в розыск за совершение преступлений против государственной безопасности Украины.