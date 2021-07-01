В Польше в реке Равка нашли тело 36-летней гражданки Украины, которая пропала 27 июня, сообщает УНИАН со ссылкой на Dziennik.pl.

Отмечается, что тело украинки нашли в населенном пункте Кужешин вблизи города Рава Мазовецкая.

Об исчезновении украинки во вторник, 29 июня, сообщил ее работодатель. По его информации, женщина два дня не появлялась на работе. Он также сообщил, что в воскресенье после обеда она ушла на реку Равка и уже не вернулась домой.

Полиция и спасатели организовали поиски пропавшей гражданки с помощью полицейского вертолета. Во время поисков обнаружили тело женщины в воде, его доставили на экспертизу.

По факту происшествия местная прокуратура начала следствие, которое должно установить окончательные причины смерти украинки.