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По состоянию на 1 июля в Верховной Раде вакцинировали 828 человек из числа нардепов, их помощников, сотрудников Аппарата ВР и работников учреждений, находящихся в сфере управления Аппарата ВР.

Об этом говорится в ответе Аппарата ВР на запрос «Украинской правды».

«По имеющейся в Аппарате Верховной Рады информации, из числа народных депутатов, их помощников-консультантов, работников Аппарата Верховной Рады и государственных предприятий и учреждений, находящихся в сфере управления Аппарата Верховной Рады, вакцинировали 828 человек», – сказано в сообщении.

Журналисты просили уточнить, какое количество народных депутатов сейчас вакцинировались против коронавируса (и по возможности указать их фамилии), а также сообщить, вакцинировали ли против коронавируса работников Аппарата.

Но на эти вопросы ответа не предоставили.

В ВР напомнили, что по закону «пациент имеет право на тайну о состоянии своего здоровья».

 
ForUm

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