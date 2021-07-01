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Укрзализныця 1 июля возобновила международное железнодорожное сообщение со Словакией. Это стало возможным благодаря договоренности украинской и словацкой железных дорог и в связи с улучшением эпидемической ситуации. Об этом сообщил и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик.

«Возобновление и развитие международного железнодорожного сообщения - один из приоритетов работы пассажирского хозяйства Укрзализныци. Сейчас уже возобновлено железнодорожное сообщение с Австрией, Венгрией и Словакией. Переговоры по сообщению с Польшей продолжаются, надеюсь, уже скоро мы восстановим скоростные маршруты в Перемышль», - подчеркнул он.

Так, возобновлено ежедневное курсирование двух пар поездов № 960/961 и № 962/963 Кошице - Мукачево - Кошице составами дизель-поездов словацкого железнодорожного оператора (ZSSK).

Поезд № 960 Кошице - Мукачево будет отправляться в 09:08 по словацкому времени, в 12:00 прибывать в Чоп и в 14:00 по украинскому времени прибывать в Мукачево. В обратном направлении поезд № 961 Мукачево – Кошице будет отправляться в 14:48 и в 18:13 прибывает в Кошице.

В свою очередь поезд № 962 будет отправляться из Кошице о 11:51, прибывать в Чоп в 14:51 и в Мукачево в 16:53. Обратно поезд № 963 будет отправляться из Мукачево в 18:16 и прибывать в Кошице в 21:33.

Кроме того, возобновлено курсирование поездов № 8862/8861 Кошице - Чоп, и № 8860/8863 Чиерна над Тисой - Чоп формирования ZSSK. Они будут курсировать ежедневно до 11 декабря 2021 года.

Таким образом, украинцы могут комфортно путешествовать в Словакию и иметь возможность добраться с пересадкой в ​​другие страны Европейского Союза.

Напомним, правительство Украины 14 апреля 2021 поддержало Порядок использования средств бюджетной программы для проектирования восстановления европейской колеи 1435 от Чопа до Ужгорода.

По словам Юрика, реконструкция европути от станции Чоп до станции Ужгород значительно улучшит железнодорожное сообщение со странами Европы. Пассажиры, следующие из Словакии и Венгрии, смогут доезжать до Ужгорода и дальше уже делать пересадку на поезда, курсирующие широкой колеей, и наоборот.
ForUm

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