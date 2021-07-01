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По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского среднемесячная температура воздуха в июне составила + 21,3 ° С, что на 1,8 ° С выше климатической нормы.

С 23 по 26 июня было побито до 10 температурных рекордов. Отмечено 6 дней с максимальной температурой воздуха выше 30,0 ° С.

Холоднее всего в столице было 1 июня, когда минимальная температура под утро опустилась до + 7,4 ° С, а жарче – 24 июня, когда максимальная температура после полудня поднялась до + 35,5 ° С.

Осадков в июне на проспекте Науки 37 выпало 24 мм, или 32% климатической нормы.

 
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