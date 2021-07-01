В Киеве обнаружили за минувшие сутки 231 больного коронавирусом. Умерли три человека, сообщил мэр Виталий Кличко.

«231 подтвержденный случай заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли три человека. Всего за период пандемии в городе 5194 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня – 214 019», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 20 больных коронавирус. А также 37 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 234 человека. В общем коронавирус преодолели 204 857 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 43, в Дарницком - 42 и в Подольском районе - 28 случаев», - отметил Виталий Кличко.