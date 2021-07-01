В связи со сложными погодными условиями возможны задержки поездов, сообщила Укрзализныця.
Так, задерживаются такие поезда:
№5 Ужгород - Херсон (задержка составила 3:34);
№81 Ужгород - Киев (задержка составила 3:32);
№50 Трускавец - Киев (задержка составила 3:06);
№25 Рахов - Одесса (задержка составила 1:50);
№70 Львов - Мариуполь (задержка составила 1:33);
№1 Ивано-Франковск - Константиновка (задержка составила 1:24);
№11 Львов - Одесса (задержка составила 1:22);
№18 Ужгород - Харьков (задержка составила 1:14).
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