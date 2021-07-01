также в разделеОбщество
Венгрия прекращает пропуск в двух пунктах пропуска с Украиной
Укрзализныця возобновляет сообщение со Словакией 10
В РФ заявили о задержании последователей «украинских радикалов» 15
Венедиктова забрала «департамент войны» себе 15
В Одессу с эквадорскими бананами привезли кокаина на $10 млн 11
Найдены документы ОУН о провозглашении Украинского государства в 1941 году 17
Украинские болельщики не смогут поехать на матч с Англией в Рим 89
Укрпочта: С 1 июля украинские предприниматели получают упрощенный режим доставки посылок в ЕС 12
В Украине – 705 новых случаев COVID и 1719 выздоровлений 15
Пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС повысили пенсии 14
30 июня. Картина дня 15
Минздрав пока не планирует вакцинировать детей 12
Июль начнется в Украине дождями и грозами 25
На Луганщине разоблачили «криминального авторитета» из санкционного списка СНБО 26
Apple официально открыла офис в Украине 38
СБУ предотвратила вывоз за границу крупной партии культурных ценностей 19
В Киеве сломали нос одиозному «Топазу» 45
Чиновники пытались довести до банкротства стратегическое химпредприятие 27

В связи со сложными погодными условиями возможны задержки поездов, сообщила Укрзализныця.

Так, задерживаются такие поезда:

№5 Ужгород - Херсон (задержка составила 3:34);

№81 Ужгород - Киев (задержка составила 3:32);

№50 Трускавец - Киев (задержка составила 3:06);

№25 Рахов - Одесса (задержка составила 1:50);

№70 Львов - Мариуполь (задержка составила 1:33);

№1 Ивано-Франковск - Константиновка (задержка составила 1:24);

№11 Львов - Одесса (задержка составила 1:22);

№18 Ужгород - Харьков (задержка составила 1:14).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги