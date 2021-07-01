«Укрзализныця» 1 июля возобновила международное железнодорожное сообщение со Словакией.

«Это стало возможным благодаря договоренности украинской и словацкой железных дорог и в связи с улучшением эпидемической ситуации», - говорится в сообщении компании в Telegram.

Детали в компании пообещали предоставить позже.

В мае «Укрзализныця» анонсировала, что в июне возобновит международные путешествия, приостановлены из-за пандемии COVID-19.

1 июня состоялся международный рейс из Киева в Будапешт и Вену.