Киевская городская государственная администрация отложила введение автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте Киева.
Об этом говорится в соответствующем распоряжении КГГА от 25 июня №1466, передает Укринформ.
Таким образом, введение автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте города Киева независимо от форм собственности перенесли с 1 июля 2021 на 1 января 2023 года.
Напомним, столичная власть отложила введение в опытную эксплуатацию автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте города Киева независимо от форм собственности до 1 июля 2021 года.
Ранее власти Киева отложила введение единого электронного билета в общественном транспорте столицы до 1 января 2021 года.
Так, Киев должен был перейти на использование электронного билета в транспорте с 1 июля 2020 года. Отсрочить данный шаг решено для того, чтобы Кабинет Министров урегулировал вопрос предоставления льгот на проезд гражданам из других городов в общественном транспорте столицы.
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